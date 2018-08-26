Защитник сборной Украины откроет баскетбольную школу в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Разыгрывающий сборной Украины Пух Джетер откроет в своем родном городе Лос-Анджелесе баскетбольную школу для талантливых детей, информирует УНН со ссылкой на ФБУ и ESPN.
Данная школа будет открыта игроком украинской сборной вместе с другим баскетболистом Бобби Брауном, а также тренером Рико Хайнсом.
В качестве учеников в школу будут приглашены 60 ребят и 10 девушек, для которых будут проводиться специальные занятия по выходным дням, а целью этих тренировок будет передача опыта подрастающим баскетболистам и баскетболисткам.
Отмечается, что в тренировочном процессе будут участвовать такие нынешние суперзвезды НБА, как Расселл Уэстбрук, Крис Пол, Пол Джордж, Демар ДеРозан, а также Бэрон Дэвис, Гилберт Аренас и Пол Пирс, которые уже завершили профессиональные карьеры.
Как сообщалось ранее, игра Джетера не помогла “сине-желтым” избежать поражения в крайней встрече отбора к ЧМ-2019.