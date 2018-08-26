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Защитник сборной Украины откроет баскетбольную школу в Лос-Анджелесе

Киев • УНН

 • 8294 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Разыгрывающий сборной Украины Пух Джетер откроет в своем родном городе Лос-Анджелесе баскетбольную школу для талантливых детей, информирует УНН со ссылкой на ФБУ и ESPN.

Защитник сборной Украины откроет баскетбольную школу в Лос-Анджелесе

Данная школа будет открыта игроком украинской сборной вместе с другим баскетболистом Бобби Брауном, а также тренером Рико Хайнсом.

В качестве учеников в школу будут приглашены 60 ребят и 10 девушек, для которых будут проводиться специальные занятия по выходным дням, а целью этих тренировок будет передача опыта подрастающим баскетболистам и баскетболисткам.

Отмечается, что в тренировочном процессе будут участвовать такие нынешние суперзвезды НБА, как Расселл Уэстбрук, Крис Пол, Пол Джордж, Демар ДеРозан, а также Бэрон Дэвис, Гилберт Аренас и Пол Пирс, которые уже завершили профессиональные карьеры.

Как сообщалось ранее, игра Джетера не помогла “сине-желтым” избежать поражения в крайней встрече отбора к ЧМ-2019.

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