Захисник збірної України відкриє баскетбольну школу в Лос-Анджелесі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Розігруючий національної збірної України Пух Джетер відкриє у своєму рідному місті Лос-Анджелесі баскетбольну школу для талановитих дітей, інформує УНН із посиланням на ФБУ і ESPN.
Дана школа буде відкрита гравцем української збірної разом із іншим баскетболістом Боббі Брауном, а також тренером Ріко Хайнсом.
У якості учнів до школи буде запрошено 60 хлопців та 10 дівчат, для яких проводитимуться спеціальні заняття по вихідним дням, а метою цих тренувань буде передача досвіду підростаючим баскетболістам та баскетболісткам.
Відзначається, що у тренувальному процесі братимуть участь такі нинішні суперзірки НБА, як Расселл Вестбрук, Кріс Пол, Пол Джордж, Демар ДеРозан, а також Берон Девіс, Гілберт Аренас та Пол Пірс, які вже завершили професійні кар’єри.
Як повідомлялося раніше, гра Джетера не допомогла “синьо-жовтим” уникнути поразки у крайній зустрічі відбору до ЧС-2019.