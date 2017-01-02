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Защитник "Шахтера" М.Жичиков перешел в ФК "Ильичевец"

Защитник "Шахтера" М.Жичиков перешел в ФК "Ильичевец"

Киев • УНН

 • 6501 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Украинский защитник Максим Жичиков, права на которого принадлежали донецкому "Шахтеру", вернулся в мариупольский "Ильичевец" и будет выступать за мариупольцев во второй части чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Ильичевца".

Защитник "Шахтера" уже играл за "Ильичевец" в 2015-16 годах. В активе футболиста 3 матча за мариупольцев в Премьер-лиге и 4 игры в молодежном первенстве. В сезоне 2015/16 М.Жичиков сыграл 25 поединков за приазовцев в Первой лиге. Также на счету защитника 2 забитых мяча.

Стоит отметить, что первую половину сезона 2016/17 М.Жичиков провел в "Александрии": 3 матча в Премьер-лиге, 1 игра - в Лиге Европы.

Напомним, что ранее защитник выступал за молодежные составы "Шахтера" и "Зари", а также играл за "Сумы".

Примечательно, что "Ильичевец" является лидером Первой лиги Украины - с 48 очками мариупольцы опережают "Верес" (Ровно) на 5 баллов.

Добавим также, "Ильичевец" в декабре заключил контракт с полузащитником Сергеем Рудик, который ранее защищал цвета солигорского "Шахтера" и львовских "Карпат".

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