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Захисник "Шахтаря" М.Жичиков перейшов в ФК "Іллічівець"

Захисник "Шахтаря" М.Жичиков перейшов в ФК "Іллічівець"

Київ • УНН

 • 6501 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Український захисник Максим Жичиков, права на якого належали донецькому “Шахтарю”, повернувся в маріупольський “Іллічівець” і виступатиме за маріупольців у другій частині чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Іллічівця”.

Оборонець “Шахтаря” вже відігравав за “Іллічівець” в 2015-16 роках. В активі футболіста 3 матчі за маріупольців в Прем’єр-лізі і 4 гри в молодіжній першості. У сезоні 2015/16 М.Жичиков зіграв 25 поєдинків за приазовців в Першій лізі. Також на рахунку захисника 2 забитих м’ячі.

Варто відзначити, що першу половину сезону 2016/17 М.Жичиков провів в “Олександрії”: 3 матчі в Прем’єр-лізі, 1 гра — в Лізі Європи.

Нагадаємо, що раніше захисник виступав за молодіжні склади “Шахтаря” і “Зорі”, а також грав за “Суми”.

Примітно, що “Іллічівець” є лідером Першої ліги України — з 48 очками маріупольці випереджають “Верес” (Рівне) на 5 балів.

Додамо також, “Іллічівець” у грудні уклав контракт з півзахисником Сергієм Рудикою, котрий раніше захищав кольори солігорського “Шахтаря” і львівських “Карпат”.

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