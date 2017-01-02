Захисник "Шахтаря" М.Жичиков перейшов в ФК "Іллічівець"

Оборонець “Шахтаря” вже відігравав за “Іллічівець” в 2015-16 роках. В активі футболіста 3 матчі за маріупольців в Прем’єр-лізі і 4 гри в молодіжній першості. У сезоні 2015/16 М.Жичиков зіграв 25 поєдинків за приазовців в Першій лізі. Також на рахунку захисника 2 забитих м’ячі.

Варто відзначити, що першу половину сезону 2016/17 М.Жичиков провів в “Олександрії”: 3 матчі в Прем’єр-лізі, 1 гра — в Лізі Європи.

Нагадаємо, що раніше захисник виступав за молодіжні склади “Шахтаря” і “Зорі”, а також грав за “Суми”.

Примітно, що “Іллічівець” є лідером Першої ліги України — з 48 очками маріупольці випереджають “Верес” (Рівне) на 5 балів.

Додамо також, “Іллічівець” у грудні уклав контракт з півзахисником Сергієм Рудикою, котрий раніше захищав кольори солігорського “Шахтаря” і львівських “Карпат”.