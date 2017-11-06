Защитник "Хьюстона" Харден обновил персональный рекорд в НБА

Поединок запомнился перформансом звездного атакующего защитника Техаса Джеймса Хардена. 28-летний спортсмен сумел набрать 56 очков за 35 минут тем самым обновил свой рекорд результативности в карьере. Кроме того, американец оформил дабл-дабл, добавив к очков 13 передач.

Такая игра Хардена позволила "Хьюстона" разгромить "Юту" со счетом 137:110.

Стоит отметить, что прошлый рекорд Хардена был установлен в прошлом сезоне в игре 31 декабря 2016 против "Никс" - 53 балла.

Добавим также, в активе "Рокетс" 8 побед при 3 проигрышах в сезоне - первое место на Западе. В "Юты" 8-ю строчку конференции - по 5 поражений и выигрышей.

Как сообщал УНН, форвард сборной Украины дебютировал в Лиге развития НБА.