Защитник "Хьюстона" Харден обновил персональный рекорд в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Баскетболисты "Хьюстон Рокетс" на паркете "Тойота центра" принимали другого представителя Западной конференции "Юта Джаз", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Рокетс".
Поединок запомнился перформансом звездного атакующего защитника Техаса Джеймса Хардена. 28-летний спортсмен сумел набрать 56 очков за 35 минут тем самым обновил свой рекорд результативности в карьере. Кроме того, американец оформил дабл-дабл, добавив к очков 13 передач.
Такая игра Хардена позволила "Хьюстона" разгромить "Юту" со счетом 137:110.
Стоит отметить, что прошлый рекорд Хардена был установлен в прошлом сезоне в игре 31 декабря 2016 против "Никс" - 53 балла.
Добавим также, в активе "Рокетс" 8 побед при 3 проигрышах в сезоне - первое место на Западе. В "Юты" 8-ю строчку конференции - по 5 поражений и выигрышей.
Как сообщал УНН, форвард сборной Украины дебютировал в Лиге развития НБА.