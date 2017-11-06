Защитник "Хьюстона" Харден обновил персональный рекорд в НБА

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10455 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71546 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136424 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109735 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111890 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109476 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101953 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106266 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102967 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Защитник "Хьюстона" Харден обновил персональный рекорд в НБА

Защитник "Хьюстона" Харден обновил персональный рекорд в НБА

Киев  •  УНН

 • 11751 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Баскетболисты "Хьюстон Рокетс" на паркете "Тойота центра" принимали другого представителя Западной конференции "Юта Джаз", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Рокетс".

Поединок запомнился перформансом звездного атакующего защитника Техаса Джеймса Хардена. 28-летний спортсмен сумел набрать 56 очков за 35 минут тем самым обновил свой рекорд результативности в карьере. Кроме того, американец оформил дабл-дабл, добавив к очков 13 передач.

Такая игра Хардена позволила "Хьюстона" разгромить "Юту" со счетом 137:110.

Стоит отметить, что прошлый рекорд Хардена был установлен в прошлом сезоне в игре 31 декабря 2016 против "Никс" - 53 балла.

Добавим также, в активе "Рокетс" 8 побед при 3 проигрышах в сезоне - первое место на Западе. В "Юты" 8-ю строчку конференции - по 5 поражений и выигрышей.

Как сообщал УНН, форвард сборной Украины дебютировал в Лиге развития НБА.

 

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