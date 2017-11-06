Захисник "Х'юстона" Харден оновив персональний рекорд в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Баскетболісти "Х'юстон Рокетс" на паркеті "Тойота центру" приймали іншого представника Західної конференції "Юту Джаз", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Рокетс".
Поєдинок запам'ятався перформансом зіркового атакуючого захисника техасів Джеймса Хардена. 28-річний спортсмен зумів набрати 56 очок за 35 хвилин тим самим оновив свій рекорд результативності в кар'єрі. Крім того, американець оформив дабл-дабл, додавши до очок 13 передач.
Така гра Хардена дозволила "Х'юстону" розгромити "Юту" з рахунком 137:110.
Варто відзначити, що минулий рекорд Хардена був встановлений у попередньому сезоні у грі 31 грудня 2016 року проти "Нікс" – 53 бали.
Додамо також, в активі "Рокетс" 8 перемог при 3 програшах в сезоні – перше місце на Заході. У "Юти" 8-й рядок конференції – по 5 поразок та виграшів.
Як повідомляв УНН, форвард збірної України дебютував у Лізі розвитку НБА.