Захисник "Х'юстона" Харден оновив персональний рекорд в НБА

Поєдинок запам'ятався перформансом зіркового атакуючого захисника техасів Джеймса Хардена. 28-річний спортсмен зумів набрати 56 очок за 35 хвилин тим самим оновив свій рекорд результативності в кар'єрі. Крім того, американець оформив дабл-дабл, додавши до очок 13 передач.

Така гра Хардена дозволила "Х'юстону" розгромити "Юту" з рахунком 137:110.

Варто відзначити, що минулий рекорд Хардена був встановлений у попередньому сезоні у грі 31 грудня 2016 року проти "Нікс" – 53 бали.

Додамо також, в активі "Рокетс" 8 перемог при 3 програшах в сезоні – перше місце на Заході. У "Юти" 8-й рядок конференції – по 5 поразок та виграшів.

Як повідомляв УНН, форвард збірної України дебютував у Лізі розвитку НБА.