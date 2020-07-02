Защитник Чигринский оформил победный гол в матче чемпионата Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Центральный защитник Дмитрий Чигринский, который выступает за "АЭК", отметился голом в матче 5-го тура второго этапа греческой Суперлиги против "ПАОКа", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Украинский легионер гостей Чигринский вышел в стартовом составе своей команды и стал одним из героев встречи. На 33 минуте украинец выиграл второй этаж при подаче с углового и головой направил игровой снаряд о газон, откуда он попал в сетку. Точку в игре поставил Ливайя с пенальти на 81 минуте.
Чигринский провел на поле весь поединок и успел получить желтую карточку.
Таким образом, “АЭК” набрал 59 очков и вышел на вторую строчку. “ПАОК” с 59 баллами третий.
Добавим также, Чигринский забил второй гол в 15 проведенных матчах этого сезона.