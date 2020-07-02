Захисник Чигринський оформив переможний гол у матчі чемпіонату Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Центральний оборонець Дмитро Чигринський, який виступає за "АЕК", відзначився голом у матчі 5-го туру другого етапу грецької Суперліги проти "ПАОКа", передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Український легіонер гостей Чигринський вийшов в стартовому складі своєї команди і став одним з героїв зустрічі. На 33 хвилині українець виграв другий поверх при подачі з кутового і головою направив ігровий снаряд об газон, звідки він потрапив до сітки. Крапку у грі поставив Лівайя з пенальті на 81 хвилині.
Чигринський провів на полі увесь поєдинок і встиг отримати жовту картку.
Таким чином, "АЕК" набрав 59 очок і вийшов на другий рядок. "ПАОК" з 59 балами третій.
Додамо також, Чигринський забив другий гол в 15 проведених матчах цього сезону.