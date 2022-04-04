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Западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях: Подоляк о реакции Меркель на приглашение в Бучу

Киев • УНН

 • 123381 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Реакция экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на предложение посмотреть на зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Об этом сообщил в Twitter советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях: Подоляк о реакции Меркель на приглашение в Бучу

Цитата

"Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть на зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Возможное решение - отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о "Бучанской резне" и соответствующие выводы судмедэкспертов", - написал Подоляк.

Контекст

В воскресенье президент Украины Зеленский пригласил бывшую канцлерку Германии Меркель и президента Франции Николя Саркози в Буче. Президент призвал воочию увидеть, к чему за 14 лет привела их политика уступок России.

Впоследствии пресс-секретарь экс-канцлера по запросу агентства DPA сообщила, что Меркель считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

"... Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте. Учитывая очевидные зверства в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества будут на стороне Украины. Попытки положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", - говорится в сообщении.

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