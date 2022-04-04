Західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях: Подоляк про реакцію Меркель на запрошення у Бучу

Цитата

"Реакція пані Меркель на пропозицію подивитися на звірства росіян у Бучі вказує на те, що західні еліти все ще залишаються в небезпечних ілюзіях. Можливе рішення – відправити на акаунти європолітиків фотодокументи про "Бучанську різанину" та відповідні висновки судмедекспертів", - написав Подоляк.

Контекст

У неділю президент України Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Меркель і експрезидента Франції Ніколя Саркозі до Бучі. Президент закликав на власні очі побачити, до чого за 14 років призвела їхня політика поступок Росії.

Згодом речниця ексканцлера на запит агентства DPA повідомила, що Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну в НАТО 2008 року.

"... Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті. З огляду на очевидні звірства у Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти будуть на боці України. Намагання покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки", - йдеться у повідомленні.