Запад приветствует открытие пункта пропуска между Египтом и Газой для помощи

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"Грузовики со спасательной помощью начинают переправляться из Рафаха в сектор Газа. Эта помощь является спасательным кругом для тех, кто страдает. Но это может быть одноразовым. Великобритания продолжает настаивать на предоставлении гуманитарного доступа в Газу", - написал в соцсети X глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Я приветствую открытие пограничного пропуска Рафах на границе с Газой для гуманитарной помощи. Это важный первый шаг, который облегчит страдания невинных людей. Я благодарю всех, кто сделал это возможным", - указала в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Напомним

21 октября утром грузовики с гуманитарной помощью начали въезжать в сектор Газа со стороны пограничного пункта пропуска "Рафах" между Египтом и заблокированным сектором Газы. Как сообщает Al Mayadeen, первые транспортные средства принадлежат Палестинскому Красному Полумесяцу и агентству ООН - БАПОР (UNRWA).

بدء دخول أولى السيارات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا إلى الجانب المصري لمعبر رفح لنقل المساعدات إلى داخل قطاع #غزة #طوفان_الأقصى #فلسطين_المحتلة#معبر_رفح pic. twitter.com/j6uY6AC43N