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Захід вітає відкриття пункту пропуску між Єгиптом та Газою для допомоги

Київ • УНН

 • 185740 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Пункт пропуску "Рафах" на кордоні між Єгиптом та сектором Гази відкрили для допомоги, на що вже почали реагувати світові лідери, пише УНН.

Захід вітає відкриття пункту пропуску між Єгиптом та Газою для допомоги

Цитата

"Вантажівки з рятувальною допомогою починають переправлятися з Рафаха до сектору Гази. Ця допомога є рятівним колом для тих, хто страждає. Але це може бути одноразовим. Велика Британія продовжує наполягати на наданні гуманітарного доступу до Гази", - написав у соцмережі X голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Я вітаю відкриття прикордонного пропуску Рафах на кордоні з Газою для гуманітарної допомоги. Це важливий перший крок, який полегшить страждання безневинних людей. Я дякую всім, хто зробив це можливим", - вказала своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X.

Нагадаємо

21 жовтня вранці вантажівки з гуманітарною допомогою почали в'їжджати до сектору Гази з боку прикордонного пункту пропуску "Рафах" між Єгиптом та заблокованим сектором Гази. Як повідомляє Al Mayadeen, перші транспортні засоби належать Палестинському Червоному Півмісяцю та агентству ООН - БАПОР (UNRWA).

بدء دخول أولى السيارات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا إلى الجانب المصري لمعبر رفح لنقل المساعدات إلى داخل قطاع #غزة #طوفان_الأقصى #فلسطين_المحتلة#معبر_رفح pic.twitter.com/j6uY6AC43N

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 21, 2023

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