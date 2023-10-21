Захід вітає відкриття пункту пропуску між Єгиптом та Газою для допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Пункт пропуску "Рафах" на кордоні між Єгиптом та сектором Гази відкрили для допомоги, на що вже почали реагувати світові лідери, пише УНН.
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"Вантажівки з рятувальною допомогою починають переправлятися з Рафаха до сектору Гази. Ця допомога є рятівним колом для тих, хто страждає. Але це може бути одноразовим. Велика Британія продовжує наполягати на наданні гуманітарного доступу до Гази", - написав у соцмережі X голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"Я вітаю відкриття прикордонного пропуску Рафах на кордоні з Газою для гуманітарної допомоги. Це важливий перший крок, який полегшить страждання безневинних людей. Я дякую всім, хто зробив це можливим", - вказала своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X.
Нагадаємо
21 жовтня вранці вантажівки з гуманітарною допомогою почали в'їжджати до сектору Гази з боку прикордонного пункту пропуску "Рафах" між Єгиптом та заблокованим сектором Гази. Як повідомляє Al Mayadeen, перші транспортні засоби належать Палестинському Червоному Півмісяцю та агентству ООН - БАПОР (UNRWA).
بدء دخول أولى السيارات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا إلى الجانب المصري لمعبر رفح لنقل المساعدات إلى داخل قطاع #غزة #طوفان_الأقصى #فلسطين_المحتلة#معبر_رفح pic.twitter.com/j6uY6AC43N— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 21, 2023