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Закарпатский "слуга народа" Жупанин лоббирует импорт российской электроэнергии в Украину

Закарпатский "слуга народа" Жупанин лоббирует импорт российской электроэнергии в Украину

Киев  •  УНН

 • 21503 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", выходец из Закарпатской области Андрей Жупанин лоббирует импорт российской электроэнергии в Украину, передает УНН.

Так, Жупанин подал в парламент альтернативный правительственному проект ЗУ о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии", который в отличие от правительственного, лоббирует импорт электроэнергии из РФ.

На заседании энергетического комитета законопроект Жупанина поддержали 11 народных депутатов, среди которых Анна Скороход и Максим Ефимов.

"Мы на комитете рассматривали оба документа. И, к сожалению, мнения членов комитета разделились: 11 на 11. Среди тех, кьл поддержал законопроект Жупанина - Скороход, Ефимов и др. В целом, поддержала группа депутатов, подконтрольных Герусу, которая категорически не хочет решить вопрос остановки импорта российской электроэнергии. У меня такой ход дел вызывает не то, что удивление, а возмущение", - рассказывает нардеп Алексей Кучеренко.

Свою обеспокоенность относительно импорта российской электроэнергии в Украину неоднократно высказывал президент Украины Владимир Зеленский, напоминает Кучеренко.

"На фоне этого довольно странно, что Герус и его компания хотят противоположного. Лично мне непонятно бездействие этого "броуновского движения" депутатов, подконтрольных Герусу. Молодые парламентарии, видимо, забыли, что они уже год несут ответственность перед украинцами за высокие тарифы на коммуналку", - говорит нардеп.

Мнение Кучеренко разделяет народный депутат Михаил Волынец. Законопроект Жупанина противоречит положениям соглашения о Европейском экономическом пространстве, говорит он.

"Третим энергопакетом предусмотрено, что Украина в течение календарного года не должна получать электроэнергию из стран, с которыми нет рыночных отношений. Имеется в виду Беларусь и Россия. Однако Герус вчера разорвал наш комитет на две части: половина поддержала Жупанина, еще половина - правительственный, которым предлагается не поставлять российскую электроэнергию в Украину", - рассказал он.

Между тем в профильном министерстве надеются на сознательность народных депутатов при вынесении документа в сессионный зал.

"11 депутатов поддержали правительственный законопроект, а 11 других депутатов - законопроект "Жупанина-Геруса", что и хорошо и плохо. Хорошо, потому что откровенный лоббизм Геруса уже не проходит так быстро и монобольшинство в комитете (как это было с его пресловуто йвосьмой правкой"). Плохо, потому что еще не до всех депутатов доходит, в чем же на самом деле проблемы энергетики, кто ее хочет спасти, а кто - убить", - комментирует итоги заседания комитета советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.

Напомним, Андрей Жупанин был среди тех народных избранников, которые в прошлом году пролоббировали импорт электроэнергии из РФ в Украину. В СМИ это назвали "правки Геруса", поскольку именно глава энергетического комитета ВР Андрей Герус был лично в этом заинтересован, а действовал якобы в интересах Игоря Коломойского. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

Эксперты отмечают, что импорт электроэнергии из РФ привел к кризису в украинской энергетике.

Украинские Национальные Новости

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