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Закарпатський "слуга народу" Жупанин лобіює імпорт російської електроенергії в Україну

Закарпатський "слуга народу" Жупанин лобіює імпорт російської електроенергії в Україну

Київ • УНН

 • 21510 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Народний депутат України від фракції "Слуга народу", виходець із Закарпатської області Андрій Жупанин лобіює імпорт російської електроенергії в Україну, передає УНН.

Так, Жупанин подав до парламенту альтернативний до урядового проект ЗУ про зміни до закону "Про ринок електричної енергії", який на відміну від урядового, лобіює імпорт електроенергії з РФ.

На засіданні енергетичного комітету законопроект Жупанина підтримали 11 народних депутатів, серед яких Анна Скороход та Максим Єфімов.

"Ми на комітеті розглядали обидва документи. І, на превеликий жаль, думки членів комітету розділилися: 11 на 11. Серед тих, підтримав законопроект Жупанина - Скороход, Єфімов та інші. Загалом, підтримала група депутатів, підконтрольних Герусу, яка категорично не хоче вирішити питання зупинення імпорту російської електроенергії. У мене такий хід справ викликає не те, що здивування, а обурення", - розповідає нардеп Олексій Кучеренко.

Своє занепокоєння щодо імпорту російської електроенергії в Україну неодноразово висловлював президент України Володимир Зеленський, нагадує Кучеренко.

"На тлі цього досить дивно, що Герус і його компанія хочуть протилежного. Особисто мені незрозуміла бездіяльність цього "броунівського руху" депутатів, підконтрольних Герусу. Молоді парламентарі, мабуть, забули, що вони вже рік несуть відповідальність перед українцями за високі тарифи на комуналку", - каже нардеп.

Думку Кучеренка розділяє народний депутат Михайло Волинець. Законопроект Жупанина протирічить положенням угоди про Європейський економічний простір, каже він.

"Третім енергопакетом передбачено, що Україна впродовж календарного року не повинна отримувати електроенергію з країн, з якими не має ринкових відносин. Мається на увазі Білорусь і Росія. Однак Герус вчора розірвав наш комітет на дві частини: половина підтримала Жупанина, ще половина - урядовий, яким пропонується не постачати російську електроенергію в Україну", - розповів він.

Тим часом у профільному міністерстві сподіваються на свідомість народних депутатів під час винесення документу у сесійну залу.

"11 депутатів підтримали урядовий законопроект, а 11 інших депутатів - законопроект "Жупанина-Геруса", що і добре і погано. Добре, бо відвертий лобізм Геруса вже не проходить так швидко і монобільшістю у комітеті (як це було з його сумнозвісною "восьмою правкою"). Погано, бо ще не до всіх депутатів доходить, в чому ж насправді проблеми енергетики, хто її хоче врятувати, а хто - вбити", - коментує підсумки засідання комітету радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець.

Нагадаємо, Андрій Жупанин був серед тих народних обранців, які минулого року пролобіювали імпорт електроенергії з РФ в Україну. У ЗМІ це охрестили "правки Геруса", оскільки саме голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус був особисто в цьому зацікавлений, а діяв начебто в інтересах Ігоря Коломойського. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським.

Експерти зазначають, що імпорт електроенергії з РФ призвів до кризи в українській енергетиці.

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