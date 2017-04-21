Закарпатские художники устроили пленэр в центре Ужгорода

Известные художники края и художники-аматоры рисовали городские пейзажи. Наблюдали за процессом сотни туристов и ужгородцев.

Главными художественными локациями стали улице Бращайков, Довженко, Ракоци, Небесной Сотни, Набережная Независимости и тому подобное.

Ведущей же темой полотен стал розовый цветок сакуры, пик цветения которой приходится на эти дни.

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По завершению пленэра во дворе Закарпатского областного художественного музея имени И.Бокшая состоялась открытая выставка работ, которые сегодня создали художники. Кроме того, все желающие могли приобрести картины непосредственно у авторов, пообщаться на тему живописи, выпить кофе и попробовать закарпатскую кухню.

Этим мероприятием в Ужгороде стартовал своеобразный сезон уличной живописи. Сейчас же в городе сама природа создает невероятные пейзажи, которые художники увековечивают в своих полотнах.