Закарпатські художники влаштували пленер у центрі Ужгорода
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні, 21 квітня, в історичній частині Ужгорода закарпатські художники провели пленер одного дня “Квітка сакури”, передає кореспондент УНН.
Відомі художники краю та митці-початківці малювали міські пейзажі. Спостерігали за процесом сотні туристів та ужгородців.
Головними художніми локаціями стали вулиці Бращайків, Довженка, Ракоці, Небесної Сотні, Набережна Незалежності тощо.
Провідною ж темою полотен став рожевий квіт сакури, пік цвітіння якої припадає на ці дні.
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По завершенню пленера на подвір′ї Закарпатського обласного художнього музею імені Й.Бокшая відбулася відкрита виставка робіт, які сьогодні створили живописці. Окрім того, усі охочі могли придбати картини безпосередньо у авторів, поспілкуватися на тему живопису, випити кави та скуштувати закарпатську кухню.
Цим заходом в Ужгороді стартував своєрідний сезон вуличного живопису. Зараз же у місті сама природа створює неймовірні пейзажі, які митці увіковічують у своїх полотнах.