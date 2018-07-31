Закарпатец продал своего 7-месячного сына за 100 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который за 100 тыс. грн продал своего 7-месячного сына. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Во Всемирный день противодействия торговли людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. гривен продал своего 7-месячного сына", - написал Аброськин.
Так, правоохранители задержали отца и его помощников.
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Напомним, суд в Хмельницкой области до 5 лет лишил свободы женщину за то, что она сдала в аренду для попрошайничества своего 4-летнего сына.