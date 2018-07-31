Закарпатець продав свого 7-місячного сина за 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який за 100 тис. грн продав свого 7-місячного сина. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"У Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тис. гривень продав свого 7-місячного сина", - написав Аброськін.
Так, правоохоронці затримали батька та його помічників.
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Нагадаємо, суд у Хмельницькій області до 5 років позбавив волі жінку за те, що вона здала в оренду для жебракування свого 4-річного сина.