Закарпатець продав свого 7-місячного сина за 100 тис. грн

"У Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тис. гривень продав свого 7-місячного сина", - написав Аброськін.

Так, правоохоронці затримали батька та його помічників.

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Нагадаємо, суд у Хмельницькій області до 5 років позбавив волі жінку за те, що вона здала в оренду для жебракування свого 4-річного сина.