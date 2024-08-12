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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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12 августа 2024, 12:31  •  1196 просмотра

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Экспорт угля и газа из Австралии наносит больший вред климату, чем из любой другой страны, кроме РФ. К 2035 году выбросы от экспорта ископаемого топлива Австралии могут вырасти на 50%.

Российские СПГ усугубляют климатический кризис, способствуя общей глобальной климатической катастрофе. Согласно новому исследованию, экспорт угля и газа из Австралии наносит больший вред климату, чем из любой другой страны, кроме России.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Россия занимает возглавляет антирейтинг стран-загрязнителей среды вследствие экспорта энергоносителей. Экспорт угля и газа из Австралии наносит больше вреда климату, чем из любой другой страны, за исключением РФ. Об этом говорится в новом исследовании, которое было проведено по заказу Австралийского института прав человека Университета Нового Южного Уэльса.

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В отчете говорится о том, что экспорт ископаемого топлива из Австралии останется примерно на нынешнем уровне как минимум до 2035 года, поскольку страна продолжает утверждать новые проекты по экспорту угля и газа.

Выбросы от экспорта ископаемого топлива Австралии составили около 30 млрд. тонн CO2 за 63 года, начиная с 1961 года, и, по прогнозам, они вырастут на 50% к 2035 году.

Страна продолжает идти по этому пути, несмотря на то, что является более уязвимой к последствиям климатического кризиса, чем большинство других стран.

"У нас есть внутренние цели [по сокращению выбросов], но ничего по экспорту. Мы экспортируем 91% нашего угля и около трех четвертей газа, и мы не планируем отказываться от этой торговли... Австралийская общественность заслуживает того, чтобы знать правду об этом и о последствиях для нас", - заявила доктор Джиллиан Мун, руководитель проекта климатической подотчетности Австралийского института прав человека.

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В отчете также говорится:

Экспорт австралийского ископаемого топлива в 2023 году, вероятно, приведет к выбросам 1,15 млрд тонн CO2 - почти втрое больше, чем было выброшено изнутри страны.

В 2022 году страна отвечала за 52% мирового экспорта металлургического угля и 17% мирового экспорта энергетического угля. Металлургический уголь используется в производстве стали, энергетический - в производстве электроэнергии.

За пять лет до 2020 года Австралия более чем удвоила свой экспортный потенциал сжиженного природного газа, увеличив его на 62 млн тонн в год.

Только 19% газа, добываемого в Австралии, используется внутри страны. Остальное либо экспортируется, либо используется в качестве энергии для экспортной промышленности.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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