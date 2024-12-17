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Боливийская прокуратура выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

Боливийская прокуратура выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

Киев  •  УНН

 • 2336 просмотра

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Прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса из-за дела о сексуальных злоупотреблениях в отношении несовершеннолетней. Моралес не явился для дачи показаний и считает дело политическим преследованием.

Прокуратура Боливии сообщила о выдаче ордера на арест бывшего президента Эво Моралеса в связи с расследованием дела о сексуальных злоупотреблениях в отношении 15-летней несовершеннолетней. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Дело Моралеса расследуют с сентября, а ордер был выдан после того, как он не явился для дачи показаний по делу.

Судья должен сначала назначить дату слушания, во время которого государственный прокурор представит позицию стороны обвинения. После этого, если судья сочтет необходимым, он должен подписать ордер на арест Моралеса.

Страна с населением в 12 миллионов человек в этом году охвачена социальными беспорядками и столкновениями между конкурирующими фракциями правящей социалистической партии, что привело к блокированию важных автодорог. Экономика страны страдает от нехватки долларов и топлива после того, как в прошлом году центральный банк почти исчерпал валютные резервы, что создало трудности для импортеров.

65-летний Моралес, который занимал пост президента в течение 13 лет, ранее отрицал свою причастность к любым преступлениям. Он утверждает, что обвинения являются попыткой его преемника, Луиса Арсе, не допустить его к участию в президентских выборах в следующем году.

Дополнение

Эво Моралес фигурирует в расследовании правосудия Боливии по делу о вероятной торговле людьми и изнасиловании несовершеннолетней.

Дело разворачивается в момент политической нестабильности в Боливии, в которую вовлечены Эво Моралес и нынешний президент страны Луис Арсе.

Напомним

В октябре Эво Моралес сообщил о попытке покушения на его жизнь с участием военных и полиции. По его словам, неизвестные на грузовиках преследовали и обстреляли его автомобиль.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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