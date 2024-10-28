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Експрезидент Болівії звинуватив військових і поліцію у спробі "знищити" його за допомогою збройного нападу

Київ • УНН

 • 13760 перегляди

Ево Моралес повідомив про спробу замаху на його життя за участю військових та поліції. За його словами, невідомі на вантажівках переслідували та обстріляли його автомобіль.

Експрезидент Болівії звинуватив військових і поліцію у спробі "знищити" його за допомогою збройного нападу

Колишній президент Болівії Ево Моралес звинуватив болівійську владу в причетності до нападу на автомобіль, в якому він перебував, у муніципалітеті Шинахота. Ймовірний замах на колишнього президента Болівії стався цієї неділі.

Пише УНН із посиланням на EFE.

Експрезидент корінних народів (2006-2019) опублікував на платформі X відео, на якому видно, як стріляють по його машині.

Спроба вбивства, здійснена сьогодні вранці, складалася з комбінованої операції з військовими та поліцейськими силами, яка провалилася завдяки силі та організованості товаришів у громадських рухах

 - зазначив Моралес у дописі на X.

Моралес повідомив, що він помітив дві або три вантажівки, які слідували за його автомобілем, тому його водій "звернув" його маршрут, але погоня не припинилася. "Тоді я зрозумів, що це операція", - згадав він.

"Це мене здивувало, на щастя, ми врятували наші життя",- сказав колишній президент Болівії. 

Ця подія була зафіксована на чотирихвилинному відео, яке зняла жінка, яка була в машині з Моралесом, але важливо зазначити, що на відео, яке було опубліковано зображена лише частина інциденту.

Раніше лідер корінного населення, який правив Болівією протягом трьох термінів, повідомив, що став жертвою спроби арешту з наступною стріляниною.

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Доповнення

Ево Моралес фігурує у розслідуванні правосуддя Болівії у справі про ймовірну торгівлю людьми та зґвалтування неповнолітньої.

Справа розгортається в момент політичної нестабільності в Болівії, до якої залучені Ево Моралес і нинішній президент країни Луїс Арсе.

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