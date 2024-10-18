В Еквадорі пропонують конституційну реформу, яка дозволить розміщувати на території країни іноземні військові бази
Київ • УНН
Президент Еквадору ініціював конституційну реформу для дозволу іноземних військових баз. Зміна скасує заборону 2008 року і може відкрити шлях для повернення американської бази в Манті.
Президент Еквадору Даніель Нобоа направив до Національної асамблеї проект часткової реформи Конституції. Якщо вона буде схвалена, це відкриє двері для створення іноземних військових баз в Еквадорі, - вперше після того, як Конституція 2008 року це прямо заборонила.
Пише УНН із посиланням на Ansa.
З метою отримання дозволу на створення іноземних військових баз в Еквадорі, президента країни Даніель Нобоа направив до Національної асамблеї проект часткової реформи Конституції.
Пропозиція спрямована на внесення змін до статті 5 Конституції країни, яка зараз забороняє наявність такої інфраструктури.
Довідково
Якщо цю реформу буде схвалено, це відкриє двері для створення іноземних військових баз вперше після того, як Конституція 2008 року прямо заборонила присутність іноземних військ на території Еквадору.
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Цей захід, посилений під час уряду Рафаеля Корреа (з 2007 по 2017 рік), завершився закриттям американської бази в Манті в 2009 році.
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