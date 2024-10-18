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У Венесуелі нові арешти за підозрою в плані дестабілізації: кількість затриманих сягнула майже 20

Київ • УНН

 • 13304 перегляди

Влада Венесуели заарештувала 19 осіб, включаючи 7 американців, за підозрою у плані дестабілізації країни. Міністр внутрішніх справ звинувачує у координації змови ЦРУ, DEA та CNI Іспанії, не надаючи доказів.

У Венесуелі нові арешти за підозрою в плані дестабілізації: кількість затриманих сягнула майже 20

Збільшилася загальна кількість іноземців, заарештованих у рамках ймовірної змови з метою дестабілізації Венесуели. Повідомляється, зокрема, про затримання 7 американців.

Пише УНН із посиланням на CNN.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо повідомив про нових затриманих за підозрою в плані дестабілізації в країні. Наразі під арештом 19 людей. Серед них - семеро американців.

Раніше Кабельо заявляв, що в цій змові брали участь щонайменше троє представників США.

Без надання доказів Кабельо стверджував, що ця змова нібито координувалася Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ), Управлінням з боротьби з наркотиками США (DEA) і Національним розвідувальним центром Іспанії (CNI).

Нагадаємо

 УНН раніше передавав, що влада Венесуели арештувала шістьох іноземців за підозрою у змові для дестабілізації країни.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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