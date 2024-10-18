У Венесуелі нові арешти за підозрою в плані дестабілізації: кількість затриманих сягнула майже 20
Київ • УНН
Влада Венесуели заарештувала 19 осіб, включаючи 7 американців, за підозрою у плані дестабілізації країни. Міністр внутрішніх справ звинувачує у координації змови ЦРУ, DEA та CNI Іспанії, не надаючи доказів.
Збільшилася загальна кількість іноземців, заарештованих у рамках ймовірної змови з метою дестабілізації Венесуели. Повідомляється, зокрема, про затримання 7 американців.
Пише УНН із посиланням на CNN.
Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо повідомив про нових затриманих за підозрою в плані дестабілізації в країні. Наразі під арештом 19 людей. Серед них - семеро американців.
Раніше Кабельо заявляв, що в цій змові брали участь щонайменше троє представників США.
Без надання доказів Кабельо стверджував, що ця змова нібито координувалася Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ), Управлінням з боротьби з наркотиками США (DEA) і Національним розвідувальним центром Іспанії (CNI).
Нагадаємо
УНН раніше передавав, що влада Венесуели арештувала шістьох іноземців за підозрою у змові для дестабілізації країни.
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