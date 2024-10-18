В Венесуэле новые аресты по подозрению в плане дестабилизации: количество задержанных достигло почти 20

Увеличилось общее количество иностранцев, арестованных в рамках вероятного заговора с целью дестабилизации Венесуэлы. Сообщается, в частности, о задержании 7 американцев.

Пишет УНН с ссылкой на CNN.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о новых задержанных по подозрению в плане дестабилизации в стране. Сейчас под арестом 19 человек. Среди них - семеро американцев.

Ранее Кабельо заявлял, что в этом заговоре участвовали по меньшей мере трое представителей США.

Без предоставления доказательств Кабельо утверждал, что этот заговор якобы координировался Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и Национальным разведывательным центром Испании (CNI).

Напомним,

УНН ранее передавал, что власти Венесуэлы арестовали шестерых иностранцев по подозрению в заговоре для дестабилизации страны.

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