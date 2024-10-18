В Венесуэле новые аресты по подозрению в плане дестабилизации: количество задержанных достигло почти 20
Киев • УНН
Власти Венесуэлы арестовали 19 человек, включая 7 американцев, по подозрению в плане дестабилизации страны. Министр внутренних дел обвиняет в координации заговора ЦРУ, DEA и CNI Испании, не предоставляя доказательств.
Увеличилось общее количество иностранцев, арестованных в рамках вероятного заговора с целью дестабилизации Венесуэлы. Сообщается, в частности, о задержании 7 американцев.
Пишет УНН с ссылкой на CNN.
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о новых задержанных по подозрению в плане дестабилизации в стране. Сейчас под арестом 19 человек. Среди них - семеро американцев.
Ранее Кабельо заявлял, что в этом заговоре участвовали по меньшей мере трое представителей США.
Без предоставления доказательств Кабельо утверждал, что этот заговор якобы координировался Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и Национальным разведывательным центром Испании (CNI).
Напомним,
УНН ранее передавал, что власти Венесуэлы арестовали шестерых иностранцев по подозрению в заговоре для дестабилизации страны.
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