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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Венесуэле новые аресты по подозрению в плане дестабилизации: количество задержанных достигло почти 20

В Венесуэле новые аресты по подозрению в плане дестабилизации: количество задержанных достигло почти 20

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 08:33  •  1889 просмотра

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Власти Венесуэлы арестовали 19 человек, включая 7 американцев, по подозрению в плане дестабилизации страны. Министр внутренних дел обвиняет в координации заговора ЦРУ, DEA и CNI Испании, не предоставляя доказательств.

Увеличилось общее количество иностранцев, арестованных в рамках вероятного заговора с целью дестабилизации Венесуэлы. Сообщается, в частности, о задержании 7 американцев.

Пишет УНН с ссылкой на CNN.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о новых задержанных по подозрению в плане дестабилизации в стране. Сейчас под арестом 19 человек. Среди них - семеро американцев.

Ранее Кабельо заявлял, что в этом заговоре участвовали по меньшей мере трое представителей США.

Без предоставления доказательств Кабельо утверждал, что этот заговор якобы координировался Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и Национальным разведывательным центром Испании (CNI).

Напомним,

 УНН ранее передавал, что власти Венесуэлы арестовали шестерых иностранцев по подозрению в заговоре для дестабилизации страны.

На Кубе состоялись про-палестинские митинги во главе с президентом страны15 октября 2024, 07:39 • 10395 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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