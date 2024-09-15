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Венесуела арештувала 6 іноземців за підозрою у змові

Венесуела арештувала 6 іноземців за підозрою у змові

Київ • УНН

 • 44786 перегляди

Влада Венесуели затримала шістьох іноземців, звинувачуючи їх у змові для дестабілізації країни. Серед арештованих - троє американців, двоє іспанців та один чех, що відбувається на тлі напружених відносин з Заходом.

Влада Венесуели арештувала шістьох іноземців за підозрою у змові для дестабілізації країни. Про це повідомляє уряд Венесуели, передає УНН.

Деталі

За інформацією, троє з затриманих походять зі США, двоє з Іспанії та один з Чехії.

Цей арешт відбувається на фоні загострення відносин між Венесуелою та Заходом, зокрема США і Іспанією, після суперечливих президентських виборів у липні. Перемогу на виборах оголосили за Ніколаса Мадуро, що викликало звинувачення опозиції у фальсифікації результатів.

CNN: США арештували літак президента Венесуели Мадуро 02.09.24, 19:38 • 15818 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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