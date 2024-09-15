Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

Власти Венесуэлы арестовали шестерых иностранцев по подозрению в заговоре для дестабилизации страны. Об этом сообщает правительство Венесуэлы, передает УНН.

Детали

По информации, трое из задержанных происходят из США, двое из Испании и один из Чехии.

Этот арест происходит на фоне обострения отношений между Венесуэлой и Западом, в частности США и Испанией, после противоречивых президентских выборов в июле. Победу на выборах объявили за Николаса Мадуро, что вызвало обвинения оппозиции в фальсификации результатов.

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