Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре
Киев • УНН
Власти Венесуэлы задержали шестерых иностранцев, обвиняя их в заговоре для дестабилизации страны. Среди арестованных - трое американцев, двое испанцев и один чех, что происходит на фоне напряженных отношений с Западом.
Власти Венесуэлы арестовали шестерых иностранцев по подозрению в заговоре для дестабилизации страны. Об этом сообщает правительство Венесуэлы, передает УНН.
Детали
По информации, трое из задержанных происходят из США, двое из Испании и один из Чехии.
Этот арест происходит на фоне обострения отношений между Венесуэлой и Западом, в частности США и Испанией, после противоречивых президентских выборов в июле. Победу на выборах объявили за Николаса Мадуро, что вызвало обвинения оппозиции в фальсификации результатов.
CNN: США арештували літак президента Венесуели Мадуро 2 сентября 2024, 16:38 • 15408 просмотров