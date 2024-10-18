В Эквадоре предлагают конституционную реформу, которая позволит размещать на территории страны иностранные военные базы

Президент Эквадора Даниэль Нобоа направил в Национальную ассамблею проект частичной реформы Конституции. Если она будет одобрена, это откроет двери для создания иностранных военных баз в Эквадоре, - впервые после того, как Конституция 2008 года это прямо запретила.

Пишет УНН со ссылкой на Ansa.

С целью получения разрешения на создание иностранных военных баз в Эквадоре, президента страны Даниэль Нобоа направил в Национальную ассамблею проект частичной реформы Конституции.

Предложение направлено на внесение изменений в статью 5 Конституции страны, которая сейчас запрещает наличие такой инфраструктуры.

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Если эта реформа будет одобрена, это откроет двери для создания иностранных военных баз впервые после того, как Конституция 2008 года прямо запретила присутствие иностранных войск на территории Эквадора.

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Эта мера, усиленная во время правительства Рафаэля Корреа (с 2007 по 2017 год), завершилась закрытием американской базы в Манте в 2009 году.

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