В Эквадоре предлагают конституционную реформу, которая позволит размещать на территории страны иностранные военные базы

ukenru
Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
  •  11710 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
  •  16639 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
  •  23199 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
  •  59588 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  110576 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  116223 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  116383 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  113216 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  104977 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
17 октября 2024, 11:28  •  102343 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

  •  69506 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  103539 просмотра
В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

  •  64820 просмотра
Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

  •  87588 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  53094 просмотра
публикации
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

  •  42786 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  53094 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  130545 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  128231 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  153890 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  103540 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  93346 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября 2024, 03:07  •  116183 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  120396 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  107684 просмотра
Актуальное
В Эквадоре предлагают конституционную реформу, которая позволит размещать на территории страны иностранные военные базы

В Эквадоре предлагают конституционную реформу, которая позволит размещать на территории страны иностранные военные базы

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 10:38  •  5152 просмотра

Read in English

Президент Эквадора инициировал конституционную реформу для разрешения иностранных военных баз. Изменение отменит запрет 2008 года и может открыть путь для возвращения американской базы в Манте.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа направил в Национальную ассамблею проект частичной реформы Конституции. Если она будет одобрена, это откроет двери для создания иностранных военных баз в Эквадоре, - впервые после того, как Конституция 2008 года это прямо запретила.

Пишет УНН со ссылкой на Ansa.

С целью получения разрешения на создание иностранных военных баз в Эквадоре, президента страны Даниэль Нобоа направил в Национальную ассамблею проект частичной реформы Конституции.

Предложение направлено на внесение изменений в статью 5 Конституции страны, которая сейчас запрещает наличие такой инфраструктуры.

Справочно

Если эта реформа будет одобрена, это откроет двери для создания иностранных военных баз впервые после того, как Конституция 2008 года прямо запретила присутствие иностранных войск на территории Эквадора.

Суд Эквадора привлек к ответственности 30 человек за организованную преступность8 октября 2024, 00:18 • 18748 просмотров

Эта мера, усиленная во время правительства Рафаэля Корреа (с 2007 по 2017 год), завершилась закрытием американской базы в Манте в 2009 году.

В Венесуэле новые аресты по подозрению в плане дестабилизации: количество задержанных достигло почти 2018 октября 2024, 08:33 • 7830 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
venesuelaВенесуэла
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ekvadorЭквадор