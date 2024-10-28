Экс-президент Боливии обвинил военных и полицию в попытке «уничтожить» его с помощью вооруженного нападения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Эво Моралес сообщил о попытке покушения на его жизнь с участием военных и полиции. По его словам, неизвестные на грузовиках преследовали и обстреляли его автомобиль.

Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил боливийские власти в причастности к нападению на автомобиль, в котором он находился, в муниципалитете Шинахота. Вероятное покушение на бывшего президента Боливии произошло в это воскресенье.

Пишет УНН со ссылкой на EFE.

Экс-президент коренных народов (2006-2019) опубликовал на платформе X видео, на котором видно, как стреляют по его машине.

Попытка убийства, предпринятая сегодня утром, состояла из комбинированной операции с военными и полицейскими силами, которая провалилась благодаря силе и организованности товарищей в общественных движениях

 - отметил Моралес в заметке на X.
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Моралес сообщил, что он заметил два или три грузовика, которые следовали за его автомобилем, поэтому его водитель «свернул» его маршрут, но погоня не прекратилась. «Тогда я понял, что это операция», - вспомнил он.

«Это меня удивило, к счастью, мы спасли наши жизни»,- сказал бывший президент Боливии. 

Это событие было зафиксировано на четырехминутном видео, которое сняла женщина, которая была в машине с Моралесом, но важно отметить, что на видео, которое было опубликовано запечатлена лишь часть инцидента.

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Ранее лидер коренного населения, который правил Боливией в течение трех сроков, сообщил, что стал жертвой попытки ареста с последующей стрельбой.

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Дополнение

Эво Моралес фигурирует в расследовании правосудия Боливии по делу о вероятной торговле людьми и изнасиловании несовершеннолетней.

Дело разворачивается в момент политической нестабильности в Боливии, в которую вовлечены Эво Моралес и нынешний президент страны Луис Арсе.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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