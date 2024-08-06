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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Климатические активисты испортили дом Лео Месси на Ибице

Климатические активисты испортили дом Лео Месси на Ибице

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 16:08  •  6717 просмотра

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Активисты группы Futuro Vegetal облили краской дом Лионеля Месси на Ибице, протестуя против богатых. Акция имела целью указать на ответственность состоятельных за климатический кризис.

На испанском острове Ибица климатические активисты облили краской виллу, которая принадлежит звезде мирового футбола Лионелю Месси. Как пишет Spiegel, акция была призвана указать на "ответственность богатых за климатический кризис", передает УНН.

Климатические активисты ворвались в дом Лионеля Месси на острове Ибица. Пока один из вандалов продолжал рисовать полосы, его товарищ показал камере, фиксировавшей событие, баннер с надписью на английском языке:

Помоги планете - съешь богатых - ликвидируй полицию

- указано на баннере. 

Затем активисты облили белый фасад здания красно-черной краской.

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Испанская группа Futuro Vegetal объяснила, что кампания имела целью указать на "ответственность богатых за климатический кризис", назвав виллу "незаконным строительством".

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Месси пока публично не отреагировал на нападение.

Справочно

Аргентинский игрок мирового футбола, который сейчас играет за "Интер Майами" в североамериканской профессиональной лиге MLS.

Согласно сообщениям, Месси купил недвижимость на средиземноморском острове в 2022 году у швейцарского бизнесмена примерно за 12 миллионов долларов. Она включает в себя спа-центр, сауну и кинотеатр.

Дополнение

В своем заявлении Futuro Vegetal цитирует отчет Oxfam за 2023 год, согласно которому один процент самого богатого населения мира в 2019 году выбрасывал столько же CO₂, сколько две трети бедного человечества. "Худшие последствия" этого кризиса придется понести самым слабым слоям населения.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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