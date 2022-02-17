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Угроза вторжения РФ: в ГМС говорят, что ажиотажа с оформлением загранпаспортов среди украинцев нет

Угроза вторжения РФ: в ГМС говорят, что ажиотажа с оформлением загранпаспортов среди украинцев нет

Киев • УНН

 • 17682 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Государственная миграционная Украина не наблюдает ажиотажа по оформлению паспортов гражданина Украины для выезда за границу, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

В ведомстве отметили, что в последнее время в средствах массовой информации распространяется информация о том, что граждане Украины массово оформляют паспорта для выезда за границу - якобы ажиотаж начался после начала эвакуации граждан других стран из Украины из-за роста угрозы со стороны Российской Федерации.

"В ГМС Украины проанализированы ситуацию относительно количества оформленных заграничных паспортов в период с 1 января по 15 февраля 2022 года, а также аналогичные периоды 2019, 2020 и 2021 годов.

... ажиотажа на получение паспортов граждан Украины для выезда за границу не наблюдается. Зато, количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период пандемии коронавирус COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Добавим

На языке статистики ситуация по оформлению паспортов гражданина Украины для выезда за границу подразделениями ГМС выглядит следующим образом: в период с 1 января по 15 февраля 2022 года принято почти 325 тыс. заявлений, что на 98,8% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Но в то же время это количество на 15,5% меньше, чем в 2020 году и на 38% меньше, чем в 2019 году.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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