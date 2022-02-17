Загроза вторгнення РФ: у ДМС кажуть, що ажіотажу з оформленням закордонних паспортів серед українців немає
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Державна міграційна України не спостерігає ажіотажу з оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, передає УНН із посиланням на МВС.
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У відомстві зазначили, що останнім часом у засобах масової інформації України поширюється інформація про те, що громадяни України масово оформляють паспорти для виїзду за кордон – нібито ажіотаж розпочався після початку евакуації громадян інших країн з України через зростання загрози з боку Російської Федерації.
"У ДМС України проаналізовано ситуацію щодо кількості оформлених закордонних паспортів у період з 1 січня по 15 лютого 2022 року, а також аналогічні періоди 2019, 2020 та 2021 років.
... ажіотажу на отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон не спостерігається. Натомість, кількість оформлених з початку 2022 року документів є навіть меншою, ніж у період до пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Мовою статистики ситуація із оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон підрозділами ДМС виглядає наступним чином: у період з 1 січня по 15 лютого 2022 року прийнято майже 325 тис. заяв, що на 98,8% більше, ніж у аналогічний період 2021 року. Але водночас ця кількість на 15,5% менша, ніж у 2020 році та на 38% менша, ніж у 2019 році.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.