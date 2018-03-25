Угроза взрыва: в Риме эвакуировали два крупных магазина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Полиция в Риме эвакуировала два крупных магазина после того, как неизвестный сообщил об угрозе взрыва, передает УНН со ссылкой на Il Messaggero.
Как пишет издание, кинологи и саперы осмотрели оба здания, но взрывчатку не нашли.
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"Минера" разыскивает полиция.
Напомним, в Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек по подозрению о минировании здания.