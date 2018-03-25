Угроза взрыва: в Риме эвакуировали два крупных магазина

Как пишет издание, кинологи и саперы осмотрели оба здания, но взрывчатку не нашли.

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"Минера" ​​разыскивает полиция.

Напомним, в Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек по подозрению о минировании здания.