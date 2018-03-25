Загроза вибуху: у Римі евакуювали два великих магазини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Поліція у Римі евакуювала два великих магазини після того, як невідомий повідомив про загрозу вибуху, передає УНН із посиланням на Il Messaggero.
Як пише видання, кінологи і сапери оглянули обидва будівлю, але вибухівку не знайшли.
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"Мінера" розшукує поліція.
Нагадаємо, у Харкові з залізничного вокзалу евакуювали 300 людей через підозру про мінування споруди.