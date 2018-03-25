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Загроза вибуху: у Римі евакуювали два великих магазини

Загроза вибуху: у Римі евакуювали два великих магазини

Київ • УНН

 • 10658 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Поліція у Римі евакуювала два великих магазини після того, як невідомий повідомив про загрозу вибуху, передає УНН із посиланням на Il Messaggero.

Як пише видання, кінологи і сапери оглянули обидва будівлю, але вибухівку не знайшли.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінування аеропорту "Одеса": евакуювали 400 осіб, а вибухівку не знайшли

"Мінера" розшукує поліція.

Нагадаємо, у Харкові з залізничного вокзалу евакуювали 300 людей через підозру про мінування споруди.

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