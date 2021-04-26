Конфликт в Палестине: Израиль полностью закрыл рыболовство у сектора Газы для палестинских моряков

Детали

По данным радиостанции, сначала было принято решение сократить рыболовную зону для палестинцев с 06:00 26 апреля с 15 морских миль (около 28 км) до 9 морских миль (около 17 км), но после продолжения ракетных обстрелов из сектора в ночь на понедельник было решено полностью ее закрыть для палестинских моряков. Радикалы из сектора Газа выпустили с вечера пятницы по утро субботы 36 ракет по израильской территории, система ПВО “Железный купол” перехватила шесть из них, остальные разорвались в незаселенной местности. В ночь на субботу произошел самый мощный ракетный обстрел Израиля с февраля 2020 года, когда было выпущено 80 ракет.

Контекст

Единичные ракетные обстрелы после перерыва в несколько месяцев возобновились в конце прошлого года. В ночь на понедельник радикалы из Газы выпустили не менее четырех ракет по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО “Железный купол”, сообщила армейская пресс-служба.

הירי לדרום נמשך: שתי רקטות ששוגרו לישראל יורטו, רקטה שלישית נפלה בשטח הרצועה@Itsik_zuarets (צילום: דדי פולד) pic.twitter.com/PBL3dbkRSq