Конфлікт у Палестині: Ізраїль повністю закрив рибальство біля сектора Гази для палестинських моряків

Деталі

За даними радіостанції, спочатку було прийнято рішення скоротити рибальську зону для палестинців з 06:00 26 квітня з 15 морських миль (близько 28 км) до 9 морських миль (близько 17 км), але після продовження ракетного обстрілу з сектора в ніч на понеділок було вирішено повністю її закрити для палестинських моряків. Радикали з сектора Газа випустили з вечора п’ятниці по ранок суботи 36 ракет по ізраїльській території, система ППО “Залізний купол” перехопила шість з них, решта розірвалися в незаселеній місцевості. У ніч на суботу стався найпотужніший ракетний обстріл Ізраїлю з лютого 2020 року, коли було випущено 80 ракет.

Контекст

Поодинокі ракетні обстріли після кількамісячної перерви поновилися в кінці минулого року. У ніч на понеділок радикали з Гази випустили не менше чотирьох ракет по Ізраїлю, дві з них були перехоплені системою ППО “Залізний купол”, повідомила армійська пресслужба.

הירי לדרום נמשך: שתי רקטות ששוגרו לישראל יורטו, רקטה שלישית נפלה בשטח הרצועה @Itsik_zuarets (צילום: דדי פולד) pic.twitter.com/PBL3dbkRSq