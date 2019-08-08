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6 марта, 17:12 • 142998 просмотра

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Обострение конфликта вокруг Кашмира: Пакистан выдворил посла Индии

Обострение конфликта вокруг Кашмира: Пакистан выдворил посла Индии

Киев  •  УНН

 • 13688 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Новое обострение конфликта между Индией и Пакистаном набирает обороты. В среду, 7 августа, правительство в Исламабаде сообщил, что выдворил из страны индийского посла. В то же время Пакистан отзывает своего посла из Нью-Дели. Кроме того, в пакистанском правительстве сообщили, что приостановят двустороннюю торговлю с Индией и пересмотрено некоторые двусторонние торговые соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Давний конфликт между двумя странами обострился после того, как 5 августа индийское правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который прописан в конституции Индии. Правящая партия индийского премьера Нарендры Моди отмечала, что особый статус Кашмира препятствует его интеграции в страну. Официальный Исламабад назвал действия индийских властей “незаконными” и объявил о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с действиями индийской стороны. Отмена статуса штата Джамму и Кашмир раздается вызвало критику частично и в самой Индии.

В пакистанской армии на следующий день после решения индийского правительства заявили, что стоят на стороне жителей Кашмира и будут “до конца поддерживать их справедливую борьбу”.

Кашмир — единственный штат Индии, населенный преимущественно мусульманами. Значительная часть жителей штата выступает за присоединение к Пакистану. Радикально настроенные лица постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, пытающихся с помощью насильственных действий добиться выхода штата из состава Индии.

В ответ на это индийские власти постоянно жестко подавляет любые проявления сепаратизма, применяя армию и силы безопасности. Следствием длительного кровавого противостояния стала гибель десятков тысяч людей, большинство из которых — мирные жители. Спор за контроль над Кашмиром уже несколько раз приводила к войнам между Пакистаном и Индией.

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