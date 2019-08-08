Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Нове загострення конфлікту між Індією і Пакистаном набирає обертів. У середу, 7 серпня, уряд в Ісламабаді повідомив, що видворив з країни індійського посла. Водночас Пакистан відкликає свого посла з Нью-Делі. Окрім того, в пакистанському уряді повідомили, що призупинять двосторонню торгівлю з Індією та переглянують деякі двосторонні торговельні угоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.