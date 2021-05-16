Обострение конфликта между Израилем и Палестиной обсудят на экстренном заседаний Совета ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во вторник, 18 мая, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает экстренное заседание Совета ЕС, на котором будет обсуждаться обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает УНН.
Цитата:
"Учитывая продолжающуюся эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю во вторник внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению текущего насилия", - написал Боррель.
Дополнение
Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.
10 мая в ситуацию вмешалась радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.