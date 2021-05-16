Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною обговорять на екстренному засідані Ради ЄС

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"З огляду на триваючу ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною і неприйнятни кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю у вівторок позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС. Ми будемо координувати і обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню поточного насильства", - написав Боррель.

Доповнення

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.