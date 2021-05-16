Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною обговорять на екстренному засідані Ради ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У вівторок, 18 травня, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС, на якому буде обговорюватися загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Про це він написав у своєму Twitter-акаунті, передає УНН.
Цитата:
"З огляду на триваючу ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною і неприйнятни кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю у вівторок позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС. Ми будемо координувати і обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню поточного насильства", - написав Боррель.
Доповнення
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.
10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.