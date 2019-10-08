Загороднюк заверил, что оборонный бюджет на следующий год увеличен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Оборонный бюджет на следующий год был увеличен по сравнению с текущим годом. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время открытия форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Сейчас прессой распространяется информация, что вроде уменьшен бюджет на вооружение, уменьшен бюджет Министерства обороны. Это не так. Он, кстати, увеличен. Просто этот процесс подходит к завершению, и я думаю, что все будут довольны результатом”, — отметил Загороднюк.
Напомним, в Кабинете Министров хотят, чтобы украинцы имели реальные инструменты гражданского контроля над силами обороны. Об этом говорится во внесенном в ВРУ проекте программы деятельности правительства.
Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что оборонные расходы в Госбюджете 2020 остаются на уровне 5,4% ВВП, но это увеличена до 245 млрд грн сумма.