Загороднюк завірив, що оборонний бюджет на наступний рік збільшений
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Оборонний бюджет на наступний рік був збільшений у порівнянні з поточним роком. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час відкриття форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
“Зараз пресою розповсюджується інформація, що начебто зменшений бюджет на озброєння, зменшений бюджет Міністерства оборони. Це не так. Він, до речі, збільшений. Просто цей процес добігає до завершення, і я думаю, що всі будуть задоволені результатом”, — зазначив Загороднюк.
Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів хочуть, щоб українці мали реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони. Про це йдеться у внесеному до ВРУ проекті програми діяльності уряду.
Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомляла, що оборонні витрати в Держбюджеті 2020 залишаються на рівні 5,4% ВВП, але це збільшена до 245 млрд грн сума.