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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Загороднюк завірив, що оборонний бюджет на наступний рік збільшений

Київ • УНН

 • 13268 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Оборонний бюджет на наступний рік був збільшений у порівнянні з поточним роком. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час відкриття форуму в Києві, передає кореспондент УНН.

Загороднюк завірив, що оборонний бюджет на наступний рік збільшений

“Зараз пресою розповсюджується інформація, що начебто зменшений бюджет на озброєння, зменшений бюджет Міністерства оборони. Це не так. Він, до речі, збільшений. Просто цей процес добігає до завершення, і я думаю, що всі будуть задоволені результатом”, — зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів хочуть, щоб українці мали реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони. Про це йдеться у внесеному до ВРУ проекті програми діяльності уряду.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомляла, що оборонні витрати в Держбюджеті 2020 залишаються на рівні 5,4% ВВП, але це збільшена до 245 млрд грн сума.

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