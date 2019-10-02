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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Бюджет-2020: Маркарова озвучила об’єм фінансування доріг і оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Проект Державного бюджету України на 2020 рік передбачає рекордне фінансування доріг і оборонного сектору. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.

Бюджет-2020: Маркарова озвучила об’єм фінансування доріг і оборони

Так, міністр погодилась, що на дороги у 2020 році у Держбюджеті передбачено рекордне фінансування.

“Це правда, 74 мільярди (грн). Ця цифра може бути більшою, тому що в наступному році в дорожній фонд іде 100% акцизів. Тому реформа митниці, кращий контроль за продажем підакцизних товарів збільшує цю суму ще більше. Але 74 — це те, що ми бачимо вже по нашим цифрам”, — сказала Маркарова.

“Оборонні витрати залишаються на 5,4% (ВВП), але це збільшена сума — 245 млрд грн”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, Міністерство фінансів України активно готується до розгляду проекту державного бюджету України на 2020 рік у Верховній Раді, який відбудеться 18 жовтня.

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