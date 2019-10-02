Бюджет-2020: Маркарова озвучила объем финансирования дорог и обороны

Так, министр согласилась, что на дороги в 2020 году в Госбюджете предусмотрено рекордное финансирование.

"Это правда, 74 миллиарда (грн). Эта цифра может быть больше, так как в следующем году в дорожный фонд идет 100% акцизов. Поэтому реформа таможни, лучший контроль за продажей подакцизных товаров увеличивает эту сумму еще больше. Но 74 - это то, что мы видим уже по нашим цифрам", - сказала Маркарова.

"Оборонные расходы остаются на 5,4% (ВВП), но это увеличенная сумма - 245 млрд грн", - добавила она.

Как сообщал УНН, Министерство финансов Украины активно готовится к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2020 год в Верховной Раде, который состоится 18 октября.