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"Отряды гражданской самообороны Беларуси" объявлены террористической организацией

"Отряды гражданской самообороны Беларуси" объявлены террористической организацией

Киев  •  УНН

 • 13087 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Верховный суд Беларуси признал формирование "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом заявили в среду, 18 августа, в генеральной прокуратуре страны, передает УНН.

Детали

В генпрокуратуре утверждают, что сообщество “Отряды гражданской самообороны Беларуси” (ОГСБ) было создано в сентябре 2020 гражданином Германии Денисом Хофманом для “осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственного изменения государственной власти”. По версии ведомства, “для вербовки и связи со сторонниками”, а также “совместного совершения преступлений” были созданы Telegram-чаты и каналы, в которых пользователи якобы обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранительным органам. В Минске также утверждают, что ОГСБ уже приступили к “совершению актов терроризма” на территории Беларуси.

Дополнение

В тот же день в министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о признании экстремистскими еще двух Telegram-каналов — “Кибер-Партизаны” и “Кибер-сливы”. Оба канала, как уверяют в МВД, размещали материалы, которые “направленные на дискредитацию сотрудников милиции, представителей органов государственного управления, а также на разжигание социальной розни”.

Напомним

Накануне, 18 августа, Верховный суд Беларуси возбудил производство о ликвидации Союза белорусских писателей. Перед этим, 10 августа, то же Верховный суд Беларуси ликвидировал белорусский ПЕН-центр.

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