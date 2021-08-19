"Отряды гражданской самообороны Беларуси" объявлены террористической организацией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Верховный суд Беларуси признал формирование "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом заявили в среду, 18 августа, в генеральной прокуратуре страны, передает УНН.
Детали
В генпрокуратуре утверждают, что сообщество “Отряды гражданской самообороны Беларуси” (ОГСБ) было создано в сентябре 2020 гражданином Германии Денисом Хофманом для “осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственного изменения государственной власти”. По версии ведомства, “для вербовки и связи со сторонниками”, а также “совместного совершения преступлений” были созданы Telegram-чаты и каналы, в которых пользователи якобы обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранительным органам. В Минске также утверждают, что ОГСБ уже приступили к “совершению актов терроризма” на территории Беларуси.
Дополнение
В тот же день в министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о признании экстремистскими еще двух Telegram-каналов — “Кибер-Партизаны” и “Кибер-сливы”. Оба канала, как уверяют в МВД, размещали материалы, которые “направленные на дискредитацию сотрудников милиции, представителей органов государственного управления, а также на разжигание социальной розни”.
Напомним
Накануне, 18 августа, Верховный суд Беларуси возбудил производство о ликвидации Союза белорусских писателей. Перед этим, 10 августа, то же Верховный суд Беларуси ликвидировал белорусский ПЕН-центр.