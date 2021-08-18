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Верховний суд Білорусі порушив провадження про ліквідацію Союзу білоруських письменників

Верховний суд Білорусі порушив провадження про ліквідацію Союзу білоруських письменників

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Верховний суд Білорусі порушив цивільну справу про ліквідацію громадського об'єднання "Союз білоруських письменників". Повідомлення про це письменницька організація помістила у вівторок, 17 серпня, в своєму телеграм-каналі, передає УНН.

На підставі позову Мін’юсту

Згідно з розміщеним в телеграм-каналі документу, підставою для початку громадянського виробництва послужив позов міністерства юстиції про ліквідацію Союзу білоруських письменників. Як наголошується в документі, в порядку підготовки справи до судового розгляду в приміщенні Верховного суду на 24 серпня призначений опитування.

Члену письменницької організації, який буде представляти її в суді, слід мати при собі документи, що підтверджують його повноваження на участь у справі, а також письмовий відгук на позовну заяву.

Нагадаємо

В Білорусі 14-15 липня пройшли обшуки в недержавних організаціях, в тому числі в Союзі білоруських письменників і низці ЗМІ. У Слідчому комітеті це пояснили їх причетністю до тіньових грошових потоків і несплаті податків.

Найстарша творча організація Білорусі

Громадське об’єднання “Союз білоруських письменників” — найстаріша творча організація Білорусі, вона заснована в 1934 році. До його діяльності були причетні такі поети і письменники, як Якуб Колас, Янка Купала, Максим Танк, Ригор Бородулін, Іван Шамякіна, Іван Мележа, Кондрат Кропива. У 2005 році від союзу відокремилася група письменників, які створили потім лояльний білоруській владі “Союз письменників Білорусі”.

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У 2006 році була зроблена спроба ліквідувати Союз білоруських письменників, проте його представники звернулися до Верховного суду і виграли справу. На даний момент організація налічує близько 450 членів. В її раді складається нобелівський лауреат Світлана Алексієвич. Після президентських виборів в серпні 2020 року і в зв’язку з висновками, зробленими після них масовими акціями протестів Союз білоруських письменників виступив заявою, в якій засудила дії влади країни щодо протестуючих.

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