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Верховный суд Беларуси возбудил производство о ликвидации Союза белорусских писателей

Верховный суд Беларуси возбудил производство о ликвидации Союза белорусских писателей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Верховный суд Беларуси возбудил гражданское дело о ликвидации общественного объединения "Союз белорусских писателей". Сообщение об этом писательская организация поместила во вторник, 17 августа, в своем телеграм-канале, передает УНН.

На основании иска Минюста

Согласно размещенному в телеграм-канале документу, основанием для начала гражданского производства послужил иск министерства юстиции о ликвидации Союза белорусских писателей. Как отмечается в документе, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству в помещении Верховного суда на 24 августа назначен опроса.

Члену писательской организации, который будет представлять его в суде, следует иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия на участие в деле, а также письменный отзыв на исковое заявление.

Напомним

В Беларуси 14-15 июля прошли обыски в негосударственных организациях, в том числе в Союзе белорусских писателей и ряде СМИ. В Следственном комитете это объяснили их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

Старейшая творческая организация Беларуси

Общественное объединение “Союз белорусских писателей” — старейшая творческая организация Беларуси, она основана в 1934 году. К её деятельности были причастны такие поэты и писатели, как Якуб Колас, Янка Купала, Максим Танк, Рыгор Бородулин, Иван Шамякина, Иван Мележа, Кондрат Крапива. В 2005 году от союза отделилась группа писателей, которые создали затем лояльный белорусским властям “Союз писателей Беларуси”.

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В 2006 году была предпринята попытка ликвидировать Союз белорусских писателей, однако его представители обратились в Верховный суд и выиграли дело. На данный момент организация насчитывает около 450 членов. В ее совету состоит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. После президентских выборов в августе 2020 года и в связи с последовавшими после них массовыми акциями протестов Союз белорусских писателей выступил заявлением, в котором осудил действия властей страны по протестующим.

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