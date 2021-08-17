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У Білорусі завели справу на дівчину голови “Білоруського дому в Україні” Шишова, знайденого повішеним

У Білорусі завели справу на дівчину голови “Білоруського дому в Україні” Шишова, знайденого повішеним

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу проти дівчини керівника “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова, якого 3 серпня виявили повішеним у парку в Києві. Про це сказано в повідомленні на сайті відомства, передає УНН.

Деталі

Так, повідомляється, що, за даними слідства, у серпні 2021 року “підозрювана, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні, закликала до масових заворушень, що супроводжується насильством над особистістю і збройним опором представникам влади, тобто до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь”.

У відомстві зауважили, що це зафіксовано на відео, у ЗМІ, Telegram-каналах. "Зазначена інформація долучена до матеріалів кримінальної справи”, - повідомили в СК БІлорусі.

За даними білоруських слідчих, дівчина визнана підозрюваною у ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (Участь на території іноземної держави в збройному формуванні або збройному конфлікті, військових діях, вербування або підготовка осіб до такої участі).

Доповнення

3 серпня біля посольства Республіки Білорусь в Києві відбулася акція пам’яті загиблого голові “Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова. Під час акції виступала і дівчина Шишова Бажена.

Голова “Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов зник в Києві 2 серпня. Як повідомлялося, він вийшов вранці, ймовірно, на щоденну пробіжку і не повернувся.

3 серпня в одному з київських парків він був знайдений повішеним. Під час слідчих дій на тілі загиблого політичного активіста виявили садна і зідрану шкіру на окремих частинах тіла.

За даним фактом в Україні було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.

В ОП заявили, що Президент України Володимир Зеленський очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі глави “Білоруського дому в Україні".

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