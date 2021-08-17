В Беларуси завели дело на девушку главы "Белорусского дома в Украине" Шишова, найденного повешенным
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против девушки руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого 3 августа обнаружили повешенным в парке в Киеве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что, по данным следствия, в августе 2021 года "подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
В ведомстве отметили, что это зафиксировано на видео, в СМИ, Telegram-каналах. "Указанная информация приобщена к материалам уголовного дела", - сообщили в СК Беларуси.
По данным белорусских следователей, девушка признана подозреваемой в ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка или подготовка лиц к такой роли).
Дополнение
3 августа у посольства Республики Беларусь в Киеве состоялась акция памяти погибшего главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Во время акции выступала и девушка Шишова Бажена.
Глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Как сообщалось, он вышел утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.
3 августа в одном из киевских парков он был найден повешенным. Во время следственных действий на теле погибшего политического активиста обнаружили ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.
По данному факту в Украине было начато уголовное производство по статье 115 УКУ.
В ОП заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели главы "Белорусского дома в Украине".