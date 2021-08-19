"Загони цивільної самооборони Білорусі" оголошені терористичною організацією

Деталі

У генпрокуратурі стверджують, що спільнота “Загони цивільної самооборони Білорусі” (ЗЦСБ) була створена у вересні 2020 року громадянином Німеччини Денисом Хофманом для “здійснення протиправної діяльності і об’єднувало радикально налаштованих громадян для насильницької зміни державної влади”. За версією відомства, “для вербування і зв’язку з прихильниками”, а також “спільного вчинення злочинів” були створені Telegram-чати і канали, в яких користувачі нібито навчали правилам збору саморобних вибухових пристроїв і тактиці силової протидії правоохоронним органам. У Мінську також стверджують, що ЗЦСБ вже приступили до “вчинення актів тероризму” на території Білорусі.

Доповнення

В той же день в міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про визнання екстремістськими ще двох Telegram-каналів — “Кібер-Партизани” і “Кібер-сливи”. Обидва канали, як запевняють в МВС, розміщували матеріали, які “спрямовані на дискредитацію співробітників міліції, представників органів державного управління, а також на розпалювання соціальної ворожнечі”.

Нагадаємо

Напередодні, 18 серпня, Верховний суд Білорусі порушив провадження про ліквідацію Союзу білоруських письменників. Перед цим, 10 серпня, той же Верховний суд Білорусі ліквідував білоруський ПЕН-центр.