Погибший от взрыва в Киеве россиянин оказался причастным к стрельбе в Мукачево — Москаль
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Погибший от взрыва в столичной многоэтажке Луан Кингисепп, которого подозревали в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, входил в подразделение "Правого сектора", который устроил на Закарпатье стрельбу в июле 2015 года. Об этом на своем сайте заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.
"28-летний Луан Кингисепп, который погиб от взрыва в киевской многоэтажке в минувшую субботу (23.03), входил в подразделение "Правого сектора" "Солнышко", который устроил стрельбу в Мукачево в июле 2015 года", - сообщила пресс-служба, ссылаясь на слова Москаля.
По его словам, после стрельбы Луан Кингисепп вместе с сообщником Дмитрием Голубом сбежали из Закарпатья, а в апреле 2016 их заподозрили в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.
Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков, который на автомобиле отправился из Львова в Киев, исчез.
Позже полиция нашла его автомобиль.
В апреле 2016 года правоохранители установили двух подозреваемых, причастных к убийству Тараса Познякова. Ими оказались 36-летний Дмитрий Голуб, житель Черновцов, и 25-летний Луан Кингисепп, гражданин России.
В начале августа 2016 года в Хмельницкой области полиция задержала Дмитрия Голуба.
Другого подозреваемого, Луана Кингисеппа, объявили в международный розыск.
Как сообщал УНН, 23 марта в одной из квартир в доме на проспекте Науки погиб гражданин РФ, разыскиваемый по подозрению в убийстве. Предварительной причиной взрыва стало неосторожное обращение со взрывчаткой.
Погибшим оказался гражданин РФ Луан Кингисепп, 1991 года рождения, который был объявлен в розыск по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Позняков.